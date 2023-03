Credit Suisse : des faiblesses importantes ?

(Boursier.com) — Credit Suisse a dévoilé ce mardi son rapport annuel, qui avait été précédemment reporté. Le groupe bancaire y identifie des "faiblesses importantes" des contrôles internes sur les rapports financiers et ajoute qu'il n'a pas encore contenu les sorties de fonds des clients. Dans son rapport d'audit, le cabinet PwC a émis quant à lui une opinion défavorable sur l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. Le Credit Suisse a enregistré des sorties de fonds de plus de 110 milliards de francs suisses durant le quatrième trimestre. Le groupe précise que les flux sortants se sont stabilisés à des niveaux beaucoup plus bas mais ne sont pas encore inversés...

Le titre Credit Suisse a touché un plancher historique de 2,12 francs suisses ce jour et pointe en retrait de 4,2% actuellement. Il cède un quart de sa valeur depuis le début de l'année, 69% sur douze mois et 87% sur cinq ans.

Robert Kiyosaki, analyste et investisseur qui avait prédit l'effondrement de Lehman Brothers, cité par Fox Business, estime que la prochaine banque à vaciller dans le contexte actuel de chute du marché obligataire pourrait bien être la banque de Zurich. Après les tristes épisodes Silicon Valley Bank et Signature aux États-Unis, les opérateurs demeurent extrêmement nerveux sur le segment bancaire, craignant toujours une contagion malgré les mesures prises dans l'urgence par les autorités américaines. Ce spécialiste semble dans ce contexte s'alarmer tout particulièrement de la situation jugée tendue de Credit Suisse.

Kiyosaki explique aussi sur Fox Business de quelle manière le marché obligataire constitue le principal problème actuel de l'économie et pourrait menacer les États-Unis en affaiblissant le dollar. Il anticipe un retour de la 'planche à billets' par l'intermédiaire de la Fed et de la FDIC, qui alimenterait une hyperinflation aux USA.