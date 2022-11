Crédit Lyonnais : qui ramasse, et qui vend ?

(Boursier.com) — "Société Générale n'a pas vendu de titres Crédit lyonnais et n'a pas le projet de lancer une opération sur Dexia". Les réactions, démentis et commentaires se poursuivent dans le monde agité de la banque française depuis ce matin. Après l'annonce du Crédit Lyonnais indiquant que le Crédit Agricole détenait 12,17% de son capital, signe que la banque verte avait repris l'offensive après un KO d'une semaine qui avait abouti au remplacement de son président Marc Bué par René Caron, c'est un bloc de 3,35% échangé ce matin avant l'ouverture qui déchaîne les passions. Il est vrai que la structure éclatée du capital du Lyonnais favorise la spéculation. Rappelons qu'aux dernières nouvelles "officielles", la BNP Paribas est le premier actionnaire de la banque au lion avec 16,2% ducapital. Le Crédit Agricole détient donc désormais 12,17%, et l'italien Intesa 2,7% (détenu à 15,2% par CASA). Le bloc cédé pourrait donc provenir soit de Commerzbank (qui détient 3,9%), la Société Générale (3,8%), l'espagnole BBVA (3,7%), ou Allianz/AGF Dredsner (10,1%) et Axa (5,5%).

Or Commerzbank, BBVA, SG et Allianz ont démenti avoir cédé leur participation, alors qui plus est qu'elles font partie du GAP, les actionnaires de référence du Lyonnais qui sont liés par un pacte de préemption mutuelle jusqu'en juillet prochain. Après avoir un moment cru que BNP Paribas aurait pu approcher les 20% du capital, le marché estime maintenant que c'est le Crédit Agricole, qui dispose d'une plus grande facilité d'accès aux participations en tant que membre du GAP, qui aurait ramassé le bloc… Pendant ce temps là, le ramassage continue sur les titres Crédit Lyonnais, avec de multiples applications portant sur 20 000 ou 40 000 titres depuis ce matin et celle de 300 000 titres passée à l'ouverture.