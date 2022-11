Crédit Lyonnais : nouvelle application sur 2 millions de titres !

(Boursier.com) — Les volumes sont toujours très soutenus sur le titre Crédit Lyonnais cet après-midi, et l'offensive se poursuit sur le capital puisqu'on signale une nouvelle application portant sur 2 186 428 titres à 55 euros est passée à 13h55. Cela représente un peu plus de 0,62% du capital de la banque au lion, alors que des ordres récurrents de 20 000 à 40 000 titres sont toujours signalés à intervalle rapproché depuis ce matin et les 300 000 titres négociés dès l'ouverture. Rappelons qu'un bloc de 3,55% du capital a été négocié à 56 euros avant l'ouverture, le vendeur n'étant ni la Société Générale, ni la Commerzbank, ni Intesa, ni Allianz, ni BBVA, qui ont tous publié un démenti. Seul Axa n'a voulu faire aucun commentaire.