Crédit Agricole : une grande première sur le marché Panda !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à l'autorisation obtenue de People's Bank of China pour son programme d'émission obligataire Panda, Crédit Agricole SA a émis, le 5 décembre 2019; pour 1 milliard de CNY (équivalent à 127 millions d'euros) de titres senior préféré de maturité 3 ans au taux fixe de 3,4%.

Cette émission inaugurale benchmark a été placée auprès d'investisseurs chinois et internationaux sur le marché obligataire chinois et la plateforme Bond Connect à Hong Kong.

Le taux de couverture du livre d'ordres de près de 2,5 fois atteste de la très bonne réception par les investisseurs de cette obligation de Crédit Agricole SA.

Cette opération est la première émission obligataire réalisée en Chine sous le format Panda par une banque GSIB européenne. Une émission obligataire Panda est émise sur le marché local chinois - Chinese Interbank Bond Market (CIMB), par un émetteur étranger et est libellée en yuan chinois (CNY) , rappelle Crédit Agricole.

Le programme d'émission obligataire Panda de Crédit Agricole SA a été structuré avec un plafond de 5 milliards de CNY pouvant être émis partiellement ou totalement au cours des deux prochaines années.

Crédit Agricole S.A. a l'intention de devenir un émetteur régulier sur le marché Panda afin de financer ses activités en Chine et de diversifier davantage son financement à long terme.

Trois entités Crédit Agricole opèrent actuellement en Chine :

- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - via sa filiale Crédit Agricole CIB (China) Ltd ;

- Crédit Agricole Consumer Finance - via GAC-Sofinco, une joint-venture avec Guangzhou Automobile Group ;

- Amundi - via ABC-CA, une joint-venture avec la Banque Agricole de Chine et Chalco.

Le produit de cette première émission obligataire Panda servira à financer sa filiale bancaire chinoise entièrement détenue, Crédit Agricole CIB (China) Ltd., qui étend sa présence locale pour répondre aux besoins de sa clientèle internationale par le biais de financements et de transactions sur les marchés des capitaux. Basée à Shanghai, la franchise chinoise de Crédit Agricole CIB est devenue un moteur de croissance important de la zone Asie-Pacifique pour le Groupe.