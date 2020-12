Crédit Agricole: une émission sociale de 1 MdE

(Boursier.com) — Alors que la crise actuelle touche sévèrement les plus fragiles, le groupe Crédit Agricole poursuit résolument son engagement mutualiste en faveur du développement pour tous. Il réalise aujourd'hui avec succès sa première émission d'obligations sociales pour un montant de 1 milliard d'euros.

Emetteur de référence sur le marché des obligations vertes, Crédit Agricole élargit ainsi le champ de son action dans la finance durable en intervenant désormais sur le marché des obligations sociales. Le cadre de ces émissions sociales vise à réduire les inégalités sociales en redynamisant les territoires les plus fragilisés et en favorisant l'emploi, les solidarités et l'accès aux biens et services essentiels.

Cette émission thématique participe à l'ambition du Groupe, inscrite dans son Projet sociétal, de poursuivre son engagement mutualiste en faveur du développement pour tous. Cette émission sera en particulier orientée vers le financement des clients professionnels et PME des Caisses régionales et de LCL dans les territoires présentant un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.

A l'occasion de cette émission inaugurale, le Groupe se dote d'un cadre pour l'ensemble de ses émissions d'obligations sociales qui inclut :

1). Le développement économique des territoires notamment via le financement des PME pour créer de l'emploi dans les zones affectées par un taux de chômage relativement élevé, et de l'investissement dans les technologies de l'information et des communications dans les zones rurales ;

2) Le bien vivre ensemble grâce au financement des associations oeuvrant à la promotion du sport, à l'accès à la culture et au développement des solidarités, mais également via le financement du logement social ;

3) L'accès aux services de santé via le financement des hôpitaux publics et des structures d'accompagnement du grand âge ainsi que des PME du domaine de la santé.

Le groupe s'engage à rendre compte chaque année de l'impact social et sociétal du portefeuille d'actifs refinancé par ses émissions sociales.

Cette opération est une émission senior non préférée à 7 ans. Elle a rencontré un grand intérêt des investisseurs, reflété par la granularité et la qualité du livre d'ordres. Cette émission a été souscrite principalement par des investisseurs européens. Elle a été structurée par Crédit Agricole CIB - un des leaders mondiaux de l'arrangement de Green, Social and Sustainability bonds