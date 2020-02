Crédit Agricole : UBS dégrade

Crédit Agricole : UBS dégrade









Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Dans un marché baissier désormais, Crédit Agricole cède 1,5% à 13,4 euros. UBS a dégradé la banque verte à 'neutre' tout en ajustant sa cible de 13,7 à 13,9 euros. Bien que le broker continue à considérer la banque et son équipe de direction avec beaucoup d'égards, il juge le titre désormais à sa juste valeur. En hausse d'environ 5% depuis le début de l'année, l'action se négocie sur un PE 2020 estimé de 9,5x contre seulement 8x pour BNPP et SocGen, une évaluation plus riche en partie justifiée par son modèle économique supérieur. Mais BNPP est plus attrayante, selon UBS, car elle offre une plus forte croissance des bénéfices pour une valorisation moins élevée.