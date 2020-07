Crédit Agricole Toulouse 31 : solidité financière malgré le décrochage des bénéfices

(Boursier.com) — Au 30 juin, Crédit Agricole Toulouse 31 réalise un Produit Net Bancaire en baisse de -19,7% sur un an, à 109,8 millions d'euros (136,9 ME au 30 juin 2019). Il est surtout affecté par l'absence de dividende de la SAS Rue La Boétie dont le paiement sera soumis à décision future de la BCE.

Notamment, la marge d'intermédiation se contracte de -7,5% avec la poursuite de la baisse du taux de rendement du stock de crédits dans un contexte de taux durablement bas, et de production de crédits

inférieure à l'année précédente, non compensé par les réalisations de PGE à taux zéro.

Les commissions sont en légère baisse de -0,8% sur un an. La performance sur le compartiment des assurances est en hausse de 8%. Il devrait permettre d'absorber le coût du geste mutualiste. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est au plus bas à 1,47%. Le coût du risque crédit augmente mais reste maîtrisé, passant de -0,1 ME à -3,7 ME

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 15,5 ME (40,7 ME au 30 juin 2019). Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé s'affiche à 5 ME (41,8 ME au 30 juin 2019).

Solide position de liquidité

Le ratio crédits/collecte bilan est de 114,2% au 30 juin 2020. La situation de liquidité de la Caisse régionale est excédentaire, soutenue par la forte progression des dépôts clientèle sur la période et un large accès à la ressource TLTRO auprès de la BCE.

Ce contexte de liquidité favorable permet à la Caisse régionale de continuer à répondre favorablement à tous les besoins de financement de son territoire.

Les fonds propres prudentiels s'élèvent à 950 MdsE. Les ratios Bâle III de solvabilité, et de levier estimés respectivement à 19,13% et 7,68% sont largement supérieurs aux exigences règlementaires en vigueur.

En conclusion, les fondamentaux de la Caisse régionale reflètent sa solide situation financière et sa capacité d'accompagnement de ses clients dans un contexte qui restera très incertain sur les prochains mois.

En séance, Crédit Agricole Toulouse 31 redonne -2,5%, sous les 100 euros, dans un volume anecdotique de 84 actions échangées.