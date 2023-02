Crédit Agricole Toulouse 31 : le résultat net se tasse de 17,5% en 2022

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole Toulouse 31 s'établit à 263,8 millions d'euros en 2022, en progression de +3,4% sur un an, soutenu par les revenus tirés de la bonne dynamique de l'activité clientèle, des éléments non récurrents sur la marge d'intérêt et une hausse des dividendes versés par la SAS Rue La Boétie (détenant la majorité du capital de Crédit Agricole SA).

La marge d'intérêt est en baisse de 2%. Après une année 2021 au plus bas, le retour du coût du risque est à hauteur de -21,9 ME.

Le résultat net s'établit à 50,8 ME (61,6 ME un an plus tôt). Il recule de 17,5 %.

Les fonds propres prudentiels s'élèvent à 1,077 MdE. La solidité de la Caisse Régionale est renforcée avec un niveau de ratio de solvabilité de 22,6% et un ratio de levier de 7,8% largement supérieurs aux exigences réglementaires en vigueur. Le LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de ses différentes composantes s'élève à 160,15% (165,84% au 31/12/2021).

La Caisse Régionale a remboursé par anticipation en décembre 510 ME empruntés dans le cadre des opérations de refinancement à long terme (TLTRO), sans peser sur sa situation en liquidité.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale du 29 mars 2023, le versement d'un dividende de 3,32 euros par titre aux porteurs de CCI.