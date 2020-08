Crédit Agricole : S&P salue la résilience des résultats

Crédit Agricole : S&P salue la résilience des résultats









Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — S&P Global Ratings revient sur les comptes du Crédit Agricole. L'agence affirme que le résultat net de 1,5 milliard d'euros du groupe bancaire (noté 'A+') au deuxième trimestre démontre la résilience de la société, soutenue par son modèle économique diversifié et ses franchises bien implantées. Mais il met également en évidence les conditions d'exploitation et les risques de crédit sévères auxquels sont confrontées les grandes banques européennes. Alors que le ratio coûts sous-jacents/bénéfices est resté stable à un peu plus de 65% (y compris la contribution au Fonds de résolution unique), le bénéfice net (part du groupe) déclaré pour le premier semestre s'est élevé à 2,4 milliards d'euros, contre 3,2 milliards d'euros pour la même période en 2019.

Comme expliqué en avril dernier, l'agence pense que le Crédit Agricole est entré dans la pandémie en position de force, notamment si l'on considère son modèle économique, ses franchises de premier plan (banque de détail, assurance et gestion d'actifs), et ses solides réserves de capital et de liquidités. Toutefois, comme le montrent les résultats du deuxième trimestre, S&P continue à voir des risques de baisse des bénéfices et de la qualité des actifs si la reprise économique est fortement retardée. Le degré de reprise de l'activité économique au second semestre 2020 et 2021 en France, ainsi que dans l'ensemble de la zone euro, déterminera si les dommages causés par la pandémie aux résultats du Crédit Agricole sont temporaires ou s'ils ont des effets plus durables.