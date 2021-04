Crédit Agricole signe avec Fisker

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — CA Consumer Finance, filiale du Crédit Agricole, et Fisker, concepteur et fabricant de véhicules électriques et de solutions de mobilité avancées "les plus respectueux de l'environnement", ont signé un protocole d'accord pour la fourniture potentielle de SUV électriques Fisker Ocean. Dans le cadre de ce protocole d'accord, Agilauto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile de CA Consumer Finance en France, pourra acheter des SUV Fisker Ocean destinés aux collaborateurs éligibles et à certains clients de la banque privée du groupe. La livraison est prévue à partir de janvier 2023.

"Nous sommes fiers d'agir pour la transformation vers une mobilité bas carbone, un des axes du Projet sociétal de CA Consumer Finance et de sa stratégie CA CF for Good", déclare François Aschehoug, Directeur d'Agilauto. "Le Fisker Ocean permettra à nos collaborateurs et au marché de la banque privée d'accéder à des technologies et des performances de dernière génération, tout en renforçant notre engagement en faveur d'une flotte à faible émissions de carbone".