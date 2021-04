Crédit Agricole se mobilise pour l'attribution des Prêts Participatifs Relance

Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Le groupe Crédit Agricole lance un plan offensif pour distribuer les Prêts Participatifs Relance dès que les dernières modalités opérationnelles seront fixées avec l'Etat. Crédit Agricole Assurances participera au financement des Prêts Participatifs Relance à hauteur de 2,25 milliards d'euros. Ces prêts sont le carburant du redémarrage rapide et puissant des PME et ETI qui font la richesse du tissu économique de nos régions. Le Crédit Agricole se mobilise pleinement pour que ce nouveau dispositif de relance leur soit proposé dans les plus brefs délais. L'objectif est clair : nous souhaitons soutenir les entreprises à potentiel de développement. C'est comme cela que nous permettrons à nos fleurons régionaux de créer des emplois sur tout le territoire et d'innover en faveur d'une économie plus verte et numérique , expliquer Michel Ganzin, Directeur général adjoint de Crédit Agricole SA.

L'intégralité des chargés d'affaires entreprises des Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL a reçu aux cours des dernières semaines un bagage spécifique sur les Prêts Participatifs Relance. Détaillant les modalités de fonctionnement de ce nouveau produit, il permet aux réseaux d'être immédiatement opérationnels et de répondre aux sollicitations des clients. Le pôle ETI Groupe, créé début 2021 et rattaché à Crédit Agricole CIB, participe également à la dynamique du plan de relance au sein du Groupe.

Le groupe Crédit Agricole a entamé une vaste revue de sa clientèle afin d'identifier les entreprises à potentiel éligibles aux Prêts Participatifs Relance. Selon les premières estimations à affiner, près de 45.000 PME et ETI clientes des Caisses régionales et 8.500 de LCL sont concernées. Elles sont actuellement contactées de manière proactive par leur chargé d'affaire Entreprises. Des webinars et une campagne d'information viennent compléter ce dispositif de sensibilisation.

Rappelons que le Prêt Participatif Relance complète le panel de solutions que le Crédit Agricole propose à ses clients depuis le début de la crise sanitaire. Outre les moratoires et les 32 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat distribués depuis mars 2020, le Groupe s'appuie ainsi sur la complémentarité de ses expertises pour soutenir la relance.