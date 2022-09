Crédit Agricole : rouge vif

(Boursier.com) — Fin de semaine compliquée pour le Crédit Agricole qui cède plus de 3,6% à 9,6 euros. Malgré des taux obligataires plus hauts quasi chaque jour, le secteur est rattrapé par les craintes de récession. De plus, la SocGen a dégradé le titre de la banque verte à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 12 à 10,2 euros. Morgan Stanley a lui réitéré son avis 'sous-pondérer' malgré un objectif ajusté de 10,4 à 11 euros.