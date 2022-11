Crédit Agricole : renouvellement de la certification du dispositif anti-corruption

(Boursier.com) — Crédit Agricole obtient le renouvellement de sa certification internationale ISO 37001 pour son dispositif anti-corruption. Cette certification porte sur l'ensemble des métiers en France et à l'étranger du groupe Crédit Agricole et ses 147.000 collaborateurs et 53 millions de clients.

Délivrée en 2016, au Crédit Agricole, par Euro Compliance, cette certification ISO 37001 reconnaît la détermination du Groupe et la qualité de son programme de prévention de la corruption. Elle atteste que les risques de corruption ont été identifiés et analysés et que le programme appliqué par le Crédit Agricole est conçu de façon à limiter ces différents risques, en déclinant les meilleures pratiques internationales.