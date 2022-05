Credit Agricole remonte sur les 10 euros

(Boursier.com) — A contre-courant du marché, Credit Agricole remonte de 0,5% à 10 euros sur la place parisienne ce vendredi, après avoir été pénalisé hier par des résultats jugés "un peu courts" au premier trimestre en raison notamment de plus d'un demi-milliard d'euros de provisions liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine. La banque a ainsi vu son bénéfice net reculer de 47,2% sur un an, à 552 millions d'euros, après un provisionnement jugé "prudent" des pertes potentielles dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le consensus de place était logé à 706,5 ME.

Crédit agricole SA, qui a suspendu toutes ses activités en Russie, a précisé que son exposition à ce marché avait diminué de 1,1 milliard d'euros depuis le début de la guerre et représentait fin mars 4,4 MdsE.

A la fin mars, la solvabilité de Crédit Agricole SA restait à un niveau élevé, avec un ratio Common Equity Tier 1 de 11% en vision phasée (en baisse de -0,9 point de pourcentage par rapport à fin décembre 2021). Le groupe, qui s'est fixé pour objectif de distribuer la moitié de ses profits à ses actionnaires, a confirmé son intention de verser au titre de 2021 un dividende de 1,05 euro par action, qui inclut un rattrapage de 0,20 euro du dividende pour 2019, dont les contraintes réglementaires avaient empêché le paiement... Parmi les derniers avis d'analystes, Mediobanca a dégradé le dossier à 'sous-performer'.