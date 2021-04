Crédit Agricole : relève finalement son offre sur Creval

Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Les actionnaires de Credito Valtellinese (Creval) obtiennent gain de cause. Le Crédit Agricole, via sa filiale italienne, a annoncé hier soir avoir relevé son offre sur la banque transalpine de 10,5 à 12,20 euros par action. Si elle parvient à obtenir 90% des actions en circulations, la banque verte paiera un supplément de 0,30 euro par action, valorisant ainsi Creval environ 856 millions d'euros.

Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6% du Crédit Agricole, a proposé en novembre dernier de racheter Creval au prix de 10,50 euros par action dans le cadre d'une opération évaluée à 737 millions d'euros. Les dirigeants de la banque française avaient jusqu'ici répété à plusieurs reprises que leur offre était équitable et qu'ils n'avaient pas l'intention de l'augmenter, même si les actions Creval se négociaient au-dessus du niveau de l'offre et qu'un grand nombre d'actionnaires avaient demandé un prix plus élevé.

Avec la reprise de Creval, dont il détenait 5% du capital depuis 2018 via sa division assurance, le CA consoliderait sa place de 6ème groupe bancaire en Italie et doublerait sa part de marché en Lombardie, le poumon économique du pays.