Crédit Agricole rejoint la Chaire RSE d'Audencia

(Boursier.com) — Crédit Agricole S.A. et le Crédit Agricole Atlantique Vendée rejoignent la Chaire de recherche Responsabilité Sociétale des Entreprises de l'école nantaise.

Cette chaire a pour objectif de permettre aux entreprises de saisir les opportunités offertes par les transitions.

Ses travaux s'axent autour de deux volets :

-Accompagner les PME dans l'intégration de la transition écologique et de la cohésion au coeur de leurs business models et stratégies

L'étude approfondie des pratiques et enjeux de la transformation durable des entreprises, comme l'analyse de leur raison d'être, permettront de proposer des formes d'accompagnement et d'évaluer leur impact sur la performance globale des entreprises.

-Mesurer les liens entre la transformation durable des entreprises et l'écosystème territorial

Il s'agira en particulier d'étudier la manière dont les start-ups peuvent être mobilisées pour accompagner des entreprises dans la transformation de leur business model, leur stratégie et leur offre.

Parallèlement à ce partenariat, André Sobczak, co-titulaire de la chaire, intègre le comité scientifique du groupe Crédit Agricole. Ce comité, constitué d'experts de la banque et de scientifiques de haut niveau, est chargé de conduire des travaux de réflexion et de nourrir les décisions du Crédit Agricole en matière de stratégie climat. André Sobczak et Florence Touzé, également co-titulaire de la chaire, sont aussi invités à rejoindre la commission RSE du Crédit Agricole Atlantique Vendée.

Pour ce projet de recherche, Audencia met en place une équipe pluridisciplinaire co-pilotée par André Sobczak et Florence Touzé afin d'approfondir cette thématique dans la durée. Les membres de la Chaire RSE d'Audencia pourront également faire appel aux compétences complémentaires des enseignants-chercheurs de la faculté permanente d'Audencia, des partenaires académiques ou professionnels de l'Institution, en particulier à l'international, en fonction des thématiques et objets d'études retenus.

André Sobczak précise les missions de la chaire qui s'appliquent à ce projet : "Notre rôle est de produire et diffuser des connaissances permettant d'intégrer les principes de la responsabilité sociétale au coeur des modèles économiques, des stratégies et pratiques de management en entreprise. Elles permettent de renforcer la performance et l'impact positif des entreprises et leur capacité à saisir les opportunités offertes par les transitions. Nous partageons avec le Crédit Agricole et les partenaires de la chaire la volonté d'encourager les entreprises à s'engager dans ce type de démarches, en partageant les pratiques innovantes, en organisant des échanges d'expériences et en menant des études et expérimentations, pour démontrer l'impact positif de la RSE sur la compétitivité. Enfin, nous étudions et faisons évoluer les modes d'expression de la responsabilité et la communication responsable."

Pour Eric Campos, directeur de la RSE de Crédit Agricole S.A. : "Le Crédit Agricole se mobilise de longue date pour accompagner ses clients dans la transition. Conscient de sa responsabilité de première banque coopérative mondiale et premier financeur de l'économie française, le Crédit Agricole est plus que jamais déterminé à oeuvrer en faveur de la transition énergétique. Notre engagement auprès de la Chaire RSE d'Audencia est un nouveau jalon, en ligne avec notre raison d'être : "Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société"".

Pour la Caisse régionale Crédit Agricole Atlantique Vendée, sa directrice générale, Nicole Gourmelon, rappelle les raisons de son engagement : "La Chaire Audencia traduit notre volonté d'aller plus loin dans l'accompagnement responsable des acteurs économiques du territoire Loire-Atlantique et Vendée en nous adossant à un écosystème universitaire et de recherche, pragmatique et proche du monde de l'entreprise".

Des projets pédagogiques menés avec des étudiants d'Audencia permettront également d'alimenter les résultats... Dans ce cadre, les collaborateurs du Crédit Agricole S.A. et du Crédit Agricole Atlantique Vendée pourront être sollicités afin de formuler une problématique permettant aux étudiants de travailler sur un ou plusieurs cas d'entreprise concrets en lien avec la RSE et le projet de recherche de la Chaire RSE d'Audencia.

Le Crédit Agricole rejoint les grands mécènes de la Chaire (KPMG, le groupe ERAM, Sodexo, Nantes Métropole), ainsi que ses mécènes et partenaires fondateurs (Côteaux Nantais, ENEDIS et Dirigeants Responsables de l'Ouest (DRO)).

À propos d'Audencia

Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Régulièrement classée dans les premiers rangs mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Ainsi, Audencia fait partie du cercle très fermé des Business Schools détenant cette triple accréditation dans le monde.

Première Ecole de Management en France à adhérer à l'initiative Global Compact des Nations Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s'est très tôt engagée à former et guider dans leur développement de futurs managers et entrepreneurs responsables. Audencia propose des programmes en management et en communication allant du bachelor au doctorat. Elle a signé des accords avec plus de 300 institutions académiques à l'étranger, et plus de 180 entreprises nationales et internationales. Elle accueille plus de 5.300 étudiants, dispose d'un corps professoral de 135 enseignants-chercheurs et d'un réseau de plus de 27 000 diplômés.