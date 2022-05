Credit Agricole : recule, l'exposition à la Russie pèse

(Boursier.com) — A contre-courant, Credit Agricole trébuche de 2,6% à 10,1 euros sur la place parisienne, pénalisé par des résultats un peu courts au premier trimestre en raison notamment de plus d'un demi-milliard d'euros de provisions liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine. La banque a ainsi vu son bénéfice net reculer de 47,2% sur un an, à 552 millions d'euros, après un provisionnement jugé "prudent" des pertes potentielles dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le consensus était logé à 706,5 ME. Crédit agricole SA, qui a suspendu toutes ses activités en Russie, a précisé que son exposition à ce marché avait diminué de 1,1 milliard d'euros depuis le début de la guerre et représentait fin mars 4,4 MdsE.

"Le groupe a, sur le plan financier, fait un choix de prudence face à des risques avérés très faibles", a expliqué le directeur général du groupe, Philippe Brassac. Sans cette opération, le bénéfice net du trimestre aurait progressé de 10% et dépassé le milliard d'euros, a-t-il ajouté en mettant en avant la progression des revenus dans l'ensemble des divisions du groupe et une diminution du coût du risque hors Russie. Les revenus ont justement augmenté de 8,1% à 5,94 MdsE avec une hausse de 3,5% des revenus de CIB à 1,72 MdE (1,63 MdE attendu). Les activités de banque de financement et d'investissement (BFI) affichent une croissance de 4,3% de leurs revenus sous-jacents à 1,425 milliard d'euros malgré un repli de 2,8% de ceux tirés des marchés. Les revenus de la division taux fixes, devises et matières premières (FICC) ont chuté de 9,1%, un recul que n'a compensé que partiellement le bond de 40,1% de l'activité "equity.

A fin mars, la solvabilité de Crédit Agricole SA reste à un niveau élevé, avec un ratio Common Equity Tier 1 de 11% en vision phasée (en baisse de -0,9 point de pourcentage par rapport à fin décembre 2021).

Le groupe, qui s'est fixé pour objectif de distribuer la moitié de ses profits à ses actionnaires, a confirmé son intention de verser au titre de 2021 un dividende de 1,05 euro par action, qui inclut un rattrapage de 0,20 euro du dividende pour 2019, dont les contraintes réglementaires avaient empêché le paiement.