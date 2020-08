Crédit Agricole : rassuré ?

Crédit Agricole : rassuré ?









Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Crédit Agricole reste à peu près stable autour des 8,45 euros ce vendredi, alors que le broker Jefferies a ajusté son cours cible de 11,4 à 11,5 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier après la présentation de résultats trimestriels sous pression, mais supérieurs aux attentes des analystes...

Le véhicule coté du groupe Crédit Agricole a dégagé sur les trois mois clos fin juin un bénéfice net de 954 ME, en repli de 21,9%, pour un PNB publié de 4,897 ME (-4,9%). Le coût du risque a quant à lui été multiplié par 2,4 à 842 millions d'euros. Le ratio Core Tier 1 atteint 12%, en hausse de 60 points de base. Le consensus 'Bloomberg' anticipait un résultat net ajusté de 545,2 millions d'euros sur les trois mois clos fin juin pour des revenus de 4,90 MdsE.

Dans les activités de marché et la banque d'investissement, les revenus ont bondi de 38% à 780 ME avec notamment une hausse de 44% des recettes dans le 'fixed income'. Jefferies a souligné la "solidité" des résultats grâce à des revenus plus élevés qu'attendu et au contrôle des coûts... L'analyste a noté également le bon développement du capital avec un ratio CET1 supérieur aux attentes.