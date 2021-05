Crédit Agricole publie des résultats trimestriels en forte hausse

Crédit Agricole publie des résultats trimestriels en forte hausse









Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit agricole SA annonce ce vendredi des résultats trimestriels en nette hausse, portés par le dynamisme des activités de marchés et le reflux du coût du risque.

Le véhicule coté du groupe Crédit agricole a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net part du groupe de 1,045 milliard d'euros, en forte progression de 63,9% par rapport au premier trimestre 2020. Son produit net bancaire (PNB) avance de 5,6% sur un an à 5,493 milliards d'euros.

Pour les activités de banque de financement et d'investissement (BFI), les trois premiers mois de l'exercice se soldent par une croissance de 13,6% du PNB sous-jacent à 1,366 milliard d'euros. La hausse des revenus atteint 17,4% pour la division de banque de marché et d'investissement, à 708 millions.

Les activités de taux fixes, changes et matières premières (FICC) affichent de leur côté une croissance de 13,5% sur un an et leur meilleur premier trimestre depuis 2016.

Les comptes trimestriels font part aussi d'un recul du ratio de solvabilité CET1 à 12,7% fin mars, contre 13,1% fin décembre, ce que CASA explique par l'impact des provisions de dividendes et celui du débouclage progressif du mécanisme "Switch" de garanties le liant aux caisses régionales du Crédit agricole.

Le coût du risque a parallèlement baissé de 38,2% par rapport au premier trimestre 2020, à 384 millions d'euros. CASA ne donne pas d'indication chiffrée sur son évolution à venir mais son DG, Philippe Brassac, a assuré lors d'une conférence de presse en ligne qu'il n'était pas "un élément de stress pour la trajectoire du groupe".

Jérôme Grivet, directeur général délégué en charge des finances, souligne que les résultats sous-jacents publiés marquent "aussi bien pour Crédit agricole SA que pour le groupe Crédit agricole le meilleur premier trimestre qu'on enregistre depuis 2012".