Credit Agricole prend la tête du CAC40 après ses résultats

(Boursier.com) — Credit Agricole bondit de 4,3% à 11,6 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant les solides résultats trimestriels de la banque. Sur les trois premiers mois de l'année, la deuxième banque française par la capitalisation boursière a vu son bénéfice net être multiplié par 2,1 à 1,23 milliard d'euros, pour des revenus en hausse de 9,6% à 6,12 MdsE.

Le Credit Agricole a notamment bénéficié du dynamisme de ses activités de marché qui affichent des revenus en hausse de 36,8% à 941 millions d'euros, portés par la division 'taux, devises et matières premières (FICC)' où le groupe a fait mieux que ses concurrents comme BNP Paribas, Deutsche Bank ou Goldman Sachs. Cette performance a contribué au chiffre d'affaires record de la banque de financement et d'investissement de l'entreprise. L'activité de trading du Crédit Agricole a bénéficié d'une reprise des marchés primaires du crédit et de la demande de produits de couverture au cours d'un trimestre marqué par l'incertitude sur la trajectoire des taux d'intérêt et les craintes de récession.

Le Crédit agricole s'attend toutefois à un ralentissement du trading au deuxième trimestre avec la baisse de la volatilité. "Je pense qu'il y aura évidemment une forme de ralentissement. (...) La volatilité des marchés diminuant, les besoins de couverture de nos clients diminuent également", a dit Xavier Musca, directeur général délégué de Crédit agricole SA en charge des grandes clientèles.

Autre point positif, la banque a vu son coût du risque diminuer de moitié sur le trimestre, à 374 ME.

Les analystes de Jefferies saluent la performance de Crédit agricole SA, surtout dans les activités de marché, l'assurance et la banque de détail en Italie. KBW parle lui "d'un ensemble de résultats globalement décents".