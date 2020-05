Crédit Agricole : peu de réactions après les résultats

Crédit Agricole : peu de réactions après les résultats









Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Peu de réaction sur le titre Crédit Agricole (-0,2% à 7,2 euros) après la publication de comptes trimestriels marqués par un quasi-triplement des provisions passées pour couvrir d'éventuelles pertes de crédit liées à la crise du coronavirus. Sur les trois premiers mois de l'année, la banque verte a dégagé un bénéfice net part du groupe de 638 millions d'euros, contre 763 ME sur la même période en 2019, pour un produit net bancaire de 5,2 MdsE, en hausse de 7,1%. Le coût du risque, qui inclut les provisions, ressort à 621 ME contre 225 ME au premier trimestre l'an dernier.

Les niveaux de provisionnement ont été calibrés pour prendre en compte la dégradation "brutale" de l'environnement dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises en prenant en compte les spécificités de secteurs comme le tourisme, l'automobile, l'aéronautique, le textile, la distribution, l'énergie ou la "supply chain", détaille le groupe.

A noter par ailleurs la bonne performance de la Banque d'investissement, qui contrairement à la BNP et à la SocGen, est parvenue à améliorer ses performances au cours d'une période extrêmement chahutée.

🔴 Nos #résultats financiers pour ce 1er trimestre sont bons. Nous absorbons l'impact du #Covid19 mobilisés l'économie à crise. Pour les précisions et les chiffres, c'est ici 👇 https://t.co/aOOCFL4sGa #ResultatsCA $ACA @CreditAgricole pic.twitter.com/jmZqeI61vg

— Groupe Crédit Agricole (@Credit_Agricole), via Twitter