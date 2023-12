Crédit Agricole : partenariat entre Banco BPM et Crédit Agricole Assurances

(Boursier.com) — Crédit Agricole annonce la finalisation de l'accord de partenariat avec Banco BPM et Crédit Agricole Assurances, filiale de Crédit Agricole S.A., incluant l'acquisition de 65% du capital de Vera Assicurazioni, de sa filiale Vera Protezione et de Banco BPM Assicurazioni, auprès de Banco BPM, ainsi que le lancement de l'accord de distribution d'une durée de 20 ans pour les produits et services d'assurance non-vie, prévoyance et assurance des emprunteurs dans le réseau d'environ 1.500 agences Banco BPM en Italie. Cette transaction s'inscrit dans le plan stratégique à horizon 2025 de Crédit Agricole Assurances, constituant une nouvelle étape majeure dans son développement international. L'acquisition de Banco BPM Assicurazioni, Vera Assicurazioni et Vera Protezione permet à Crédit Agricole Assurances de diversifier son activité en augmentant de près de 60% ses primes d'assurance non-vie, prévoyance et assurance des emprunteurs. Grâce à cet accord, Crédit Agricole Assurances devient le 3ème bancassureur non-vie en Italie.

L'opération respecte les critères de rentabilité de Crédit Agricole avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur 3 ans et a un impact non significatif sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. et sur le ratio Solvabilité 2 de Crédit Agricole Assurances.