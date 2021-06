Crédit Agricole : ouverture d'une unité de gestion des sinistres dans l'agglomération grenobloise

Crédit Agricole : ouverture d'une unité de gestion des sinistres dans l'agglomération grenobloise









Crédit photo © Wikipedia Commons / Matthieu Riegler

(Boursier.com) — Pacifica , filiale d'assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, annonce l'ouverture d'un site de gestion des sinistres basé sur la zone Centr'Alp 2 à Moirans en Isère, à proximité de Grenoble. Avec cette nouvelle implantation, Crédit Agricole Assurances entend créer une centaine d'emplois dans la région, réaffirmant ainsi son soutien à l'économie et aux territoires.

L'ouverture de cette unité de gestion des sinistres offrira aux assurés de Pacifica et du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes une proximité et une réactivité accrue dans la gestion de leurs sinistres. Dans le cadre du partenariat entre Pacifica et Crédit Agricole Immobilier annoncé en avril dernier, ce nouveau site "bas carbone" s'inscrira dans une démarche immobilière vertueuse d'un point de vue énergétique et environnemental, visant les labels et certifications les plus exigeants du marché.