Credit Agricole : nouvel avis

(Boursier.com) — Credit Agricole recule de 1,5%, de retour à 10,30 euros sur la place parisienne ce jeudi, alors que JP Morgan a dégradé le dossier à 'sous-pondérer' et a ajusté son objectif de cours de 12 à 11 euros. Après avoir été pénalisé par des résultats jugés "un peu courts" au premier trimestre en raison notamment de plus d'un demi-milliard d'euros de provisions liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine, la banque a vu son bénéfice net reculer de 47,2% sur un an, à 552 millions d'euros. Crédit agricole SA, qui a suspendu toutes ses activités en Russie, a précisé que son exposition à ce marché avait diminué de 1,1 milliard d'euros depuis le début de la guerre et représentait fin mars 4,4 MdsE.

A la fin mars, la solvabilité de Crédit Agricole SA restait à un niveau très élevé, avec un ratio Common Equity Tier 1 de 11% en vision phasée.