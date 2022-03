Crédit Agricole : nouveau rebond

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole remonte de près de 4,5% ce mercredi à 10,60 euros, malgré le broker HSBC qui est repassé de "acheter" à "conserver" et a ajusté son objectif de cours à 11 euros. JP Morgan était auparavant repassé de 'surpondérer' à 'neutre' sur la banque verte en ciblant un cours de 12,50 euros. Oddo BHF avait quant à lui ajusté la mire à 13,3 euros, tout en restant à 'surperformer' sur le dossier. Parmi les autres notes de brokers, RBC Capital a ajusté la mire de 15 à 12 euros avec un avis à 'performance sectorielle' et Jefferies est resté à l'achat, mais avec un objectif de cours ramené à 14,80 euros. L'établissement a précisé que ses expositions totales en Ukraine et en Russie s'exerçaient respectivement au travers de deux filiales détenues à 100% : la banque de proximité à l'international Crédit Agricole Ukraine et la filiale de Crédit Agricole CIB, CACIB AO, en Russie. Les activités de Crédit Agricole Ukraine et Crédit Agricole CIB AO ont représenté en 2021 les contributions suivantes concernant le produit net bancaire : 125 ME en Ukraine et 22 ME en Russie, pour des résultats net avant impôts respectifs de 58 ME et 5 ME.

Les expositions totales (on-shore et off-shore) de Crédit Agricole S.A. dans ces deux pays représentent environ 0,6% des engagements commerciaux totaux au 31 décembre 2021. Les engagements commerciaux pour l'Ukraine s'élèvent à 1,5 milliard d'euros au 31 décembre 2021, soit environ 0,15% des engagements commerciaux de Crédit Agricole S.A. Les engagements commerciaux pour la Russie représentent, au 31 décembre 2021, environ 0,45% des engagements commerciaux de Crédit Agricole S.A.

"L'évaluation de la situation n'a aucun impact sur la proposition de dividende au titre de l'année 2021 qui sera soumise à l'Assemblée Générale du 24 mai 2022", a expliqué la banque. Il est par ailleurs rappelé que le ratio CET1 du Groupe Crédit Agricole et celui de Crédit Agricole S.A. s'élèvent à 17,5% et 11,9% respectivement au 31 décembre 2021 (soit respectivement 102,7 milliards d'euros et 44,9 milliards d'euros).

Le groupe a précisé que le risque de variation lié aux opérations de dérivés était "limité" et s'élève à 60 millions d'euros. Il ajoute qu'il n'y a plus de nouveau financement consenti à des contreparties russes depuis le début du conflit... "Au global, ces expositions, d'un montant total limité et d'une excellente qualité, font l'objet d'un suivi rapproché", a indiqué Crédit Agricole, qui assure donc que l'évaluation de la situation n'a aucun impact sur la proposition de dividende au titre de l'année 2021.