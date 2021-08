Crédit Agricole Normandie Seine : porté par l'amélioration des marchés

(Boursier.com) — Confirmant son beau démarrage depuis le début de l'année, le PNB net bancaire (base sociale) de Crédit Agricole Normandie Seine au 1er semestre s'affiche en progression de +31% sur un an, (+45,7 ME) et +6% par rapport à 2019 (année sans crise COVID). Il reflète la stratégie de développement de la Caisse Régionale depuis plusieurs années, porté par un PNB d'activité en progression de +18 % sur un an. Bénéficiant de marchés boursiers porteurs sur ce 1er semestre et du versement des dividendes la SAS Boétie pour 21,9 ME, le PNB fonds propres progresse de 20,3 ME sur un an.

Le résultat net social, arrêté au 30 juin, s'établit à 52,2 ME, en hausse de 106% sur un an. Le résultat net consolidé s'inscrit à 61,8 ME en nette progression sur un an. Au-delà de la hausse constatée en base sociale, cette progression est imputable à l'amélioration des marchés qui se sont stabilisés après la chute connue au 1er semestre 2020 liée à la crise sanitaire. Cette dynamique permet de reconstituer un stock de plus-value latente sur le portefeuille de placement de la Caisse Régionale.

Endettement

Au 30 juin 2021, les ressources clientèle représentent 42,7% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 34,5% (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4,4%.

La Caisse régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 MdsE (noté P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's).

Le ratio de solvabilité Bâle III de Crédit Agricole Normandie Seine (composé intégralement de Core Tier One) est de 20,78% au 30 juin 2021. Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 166,92% pour une exigence réglementaire à 100%.

Perspectives

Les récents résultats ainsi que les hauts niveaux de satisfaction clients de Crédit Agricole Normandie Seine témoignent de la pertinence de la stratégie engagée depuis 2017, année du lancement du projet d'entreprise "Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine". 2021 est une année charnière avec la préparation de la 2e phase, dans la continuité des changements déjà engagés et en tenant compte des transformations majeures de la société : crise sanitaire, prise de conscience écologique, etc... L'acte 2 du projet d'entreprise aura pour ambition de répondre aux différents défis sociétaux tout en poursuivant la transformation et le développement des métiers coeur de la Caisse Régionale et de son modèle 100% humain 100% digital.