Crédit Agricole Nord de France : net repli des bénéfices en 2023

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire du Crédit Agricole Nord de France s'établit à 590,9 millions d'euros. Il est en baisse de -1,1%. Cette baisse est le reflet du rôle d'amortisseur économique que joue la Caisse régionale dans l'accompagnement de ses clients touchés par l'inflation. En effet, alors que les taux augmentent fortement depuis un an grâce aux taux fixes vendus aux clients, leurs échéances de crédit n'évoluent pas, alors qu'en parallèle leur épargne est mieux rémunérée. Par ailleurs, la Caisse régionale a décidé fin 2022 de limiter la hausse des prix de ses services en 2023 en deçà de l'inflation.

Les charges de fonctionnement affichent une hausse contenue de 1,7% malgré l'impact de l'inflation et des hausses de salaires.

Le coût global du risque reste maîtrisé, en retrait par rapport à décembre 2022.

Le résultat net social de Crédit Agricole Nord de France intègre une dotation prudente du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) de 20 ME.

Après prise en compte des autres incidences sur le résultat (+7,6 ME), le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s'établit à 125,9 ME, en hausse de +23,1% sur un an.

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France, s'élève à 136,6 ME, en baisse de -19,5% sur un an, en lien principalement avec l'évolution du résultat brut d'exploitation de la Caisse régionale.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de la Caisse régionale le versement d'un dividende de 0,65 euro par titre, en hausse de 23%, offrant ainsi un rendement de 5,1% par rapport au dernier cours de l'année.

Perspectives

Le dernier trimestre a été marqué par les inondations qui ont touché de nombreux clients. A cette occasion la Caisse régionale a déployé un dispositif d'accompagnement exceptionnel tant pour ses clients assurés que pour ses clients sinistrés en difficulté.

Le décalage des taux d'usure avec les taux de marché n'est plus un frein à la distribution du Crédit Habitat. La stabilité des taux observée sur le dernier trimestre devrait ainsi favoriser les investissements des entreprises et les investissements de transitions pour le territoire. L'activité de financement devrait ainsi progressivement rebondir en 2024, tout en restant en deçà des rythmes de distribution observés ces dernières années. Cette activité devrait se traduire progressivement par une remontée du rendement du portefeuille de crédit et impacter favorablement la marge d'intermédiation.