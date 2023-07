Crédit Agricole Nord de France : le résultat net consolidé se tasse au 1er semestre

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France ressort à 315,1 millions d'euros est en baisse de -9,9%. Cette baisse est le reflet du rôle d'amortisseur économique que joue la Caisse régionale dans l'accompagnement de ses clients touchés par l'inflation. En effet, alors que les taux augmentent fortement depuis un an grâce aux taux fixes vendus aux clients, leurs échéances de crédit n'évoluent pas, alors qu'en parallèle leur épargne est mieux rémunérée. Par ailleurs, la Caisse régionale a décidé fin 2022 de limiter la hausse des prix de ses services en 2023 en deçà de l'inflation.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 6,6%, affectées par l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie et les hausses de salaires.

Le coût global du risque est faible.

Le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s'établit à 90,7 ME, en hausse de 10,4% sur un an (82,2 ME à fin juin 2022).

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 90,6 ME, en baisse de -29,1% sur un an (127,9 ME au 30 juin 2022), en lien principalement avec l'évolution du résultat brut d'exploitation de la Caisse régionale.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s'établit comme suit :

- Pôle Bancassurance : 82,2 ME (114,4 ME au 30 juin 2022),

- Pôle Capital Investissement : 8,5 ME (11,8 ME au 30 juin 2022),

- Pôle Presse : 0,1 ME, stable sur un an,

- Pôle Foncière : 1,5 ME (1,6 ME au 30 juin 2022),

- Pôle Immobilier : -1,1 ME (0,4 ME au 30 juin 2022),

- Pôle Innovation : -0,5 ME (-0,4 ME au 30 juin 2022).

Perspectives

La Caisse régionale poursuit son accompagnement des clients du territoire dans un contexte de taux qui devrait se stabiliser sur le second semestre. L'activité de financement devrait être supérieure à celle du 1er semestre.

La remontée des taux d'usure, la stabilisation du taux du livret A et le remboursement des TLTRO (opérations ciblées de refinancement de long terme), qui se poursuivra sur le 2e semestre, auront un impact positif sur la marge d'intermédiation.