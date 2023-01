Credit Agricole Nord de France : Le résultat net consolidé s'élève à 169,8 ME

(Boursier.com) — En 2022, le nombre de nouveaux clients du Credit Agricole Nord de France s'est élevé à près de 51.000 et le cap des 500.000 sociétaires a été atteint. Le nombre de clients s'affiche ainsi à 1,1 million, en hausse de 1,2% sur un an.

Les nouveaux crédits atteignent 5,6 MdsE, en hausse de 6% sur un an, dont 3,1 MdsE sur les crédits habitat (-2,3% sur un an), avec une évolution dynamique jusqu'en septembre. Cette tendance s'est inversée depuis septembre 2022 sur l'habitat en raison d'un environnement économique dégradé et de la problématique liée au calcul du taux d'usure. Les encours de crédits se montent quant à eux à 29,6 MdsE (+5,5%).

L'épargne des clients, à 35,7 MdsE, progresse de 3,7% sur un an, conséquence de la hausse des niveaux de rémunération de l'épargne bilan.

En lien avec un besoin renforcé de protection, le nombre de contrats d'assurance de biens et de personnes de nos clients affiche une croissance soutenue de 3,2% sur un an. La Caisse régionale a dépassé le nombre de 500.000 contrats IARD en stock et atteint 200.000 contrats prévoyance pour plus de 335.000 clients assurés.

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 597,8 ME, se montre stable sur un an (+0,1%). L'effet défavorable du contexte de hausse des taux impacte rapidement le coût de la ressource. Les intérêts bruts des crédits sont contraints par le taux d'usure. Des éléments exceptionnels ont été comptabilisés en 2022 dont une reprise de provision Epargne Logement et un dividende élevé de la SAS Rue de la Boétie.

Les charges de fonctionnement s'affichent à -397,3 ME, en hausse de 8,2% en lien avec la transformation du réseau commercial, la poursuite de nos investissements dans les outils et services à destination de nos clients et les premiers impacts de l'inflation sur l'ensemble de nos charges, notamment sur les dépenses d'énergie en progression de 30%. La Caisse régionale a été amenée à comptabiliser une charge en lien avec les projets immobiliers sur les sites de Lille et d'Arras.

Le coût global du risque s'établit à -65,6 ME, soit 19 bps sur encours vs 10 bps un an auparavant, en lien avec la dégradation de risque mais intégrant aussi des provisions sur encours sains dans la perspective d'une dégradation du niveau de risque en 2023.

Après prise en compte de l'impôt, le résultat y compris résultat des titrisations s'établit à 102,3 ME, en baisse de 24,4% sur un an.

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 169,8 ME, en progression de 9,6 ME sur un an, en lien principalement avec la valorisation du portefeuille de participations du Pôle Capital Investissement détenu par la Caisse régionale et la réintégration de provisions comptabilisées en Fonds pour Risques Bancaires dans le résultat social.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de la Caisse régionale le versement d'un dividende de 0,53 euro par titre, offrant ainsi un rendement de 3,2% par rapport au dernier cours de l'année.

Perspectives affichées

Malgré un environnement qui se dégrade en raison de l'inflation, de la crise de l'énergie et des autres conséquences de la guerre en Ukraine, le Crédit Agricole Nord de France poursuivra ses investissements au service de son développement, dans une région au fort potentiel démographique et économique.

En 2023, La Caisse régionale renforcera ses moyens sur les marchés des Entreprises, de l'Agriculture, et sur le marché des Particuliers notamment sur la Métropole Lilloise et le littoral. Elle poursuivra le développement de ses filiales (Nord Capital Investissement, Foncière de l'Erable, EX'IM) en leur apportant les fonds propres nécessaires à l'accélération de leur développement sur le territoire. L'autre priorité reste plus que jamais d'incarner la Banque des Transitions, avec de fortes ambitions sur les EnR (énergies renouvelables), en ligne avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole et les participations pionnières de la banque, notamment dans le Fonds REV3 et les actions de Nord Capital, son Pôle Capital-Investissement.