Crédit Agricole Nord de France : le résultat net consolidé recule de 21,7% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France s'établit à 455,6 millions d'euros au 30 septembre 2023. Il s'affiche en baisse de -4,3%. Cette baisse reflète le rôle d'amortisseur économique joué par les banques. En effet, si les taux d'intérêts augmentent fortement depuis un an, les échéances des crédits à taux fixes des clients n'évoluent pas, alors même que la rémunération de leurs produits d'épargne évolue favorablement. Par ailleurs, la Caisse régionale a limité volontairement en 2023 la hausse des prix de ses services à des niveaux inférieurs à l'inflation.

Après prise en compte de plus-values sur participation de 2,4 ME, le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s'établit à 114,7 ME, en hausse de +13,8% sur un an.

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 129,1 ME, en baisse de -21,7% sur un an (164,8 ME en 2022), en lien principalement avec l'évolution du résultat brut d'exploitation de la Caisse régionale. Celui-ci recule de -29,8%, tombant de 231,4 ME au 30 septembre 2022 à 162,4 ME pour 2023.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé est la suivante :

- Pôle Bancassurance : 120,4 ME (149,5 ME au 30 septembre 2022),

- Pôle Capital Investissement : 8,2 ME (11,7 ME au 30 septembre 2022),

- Pôle Presse : 0,1 ME, stable sur un an,

- Pôle Foncière : 2,4 ME (2,5 ME au 30 septembre 2022),

- Pôle Immobilier : -1,2 ME (1,6 ME au 30 septembre 2022),

- Pôle Innovation : -0,8 ME (-0,6 ME au 30 septembre 2022).

Perspectives

Le contexte économique et géopolitique va continuer à affecter l'activité dans les prochains mois. Le Crédit Agricole Nord de France reste mobilisé pour intensifier son accompagnement de l'économie du Nord et du Pas-de Calais, et la normalisation de la situation liée au taux d'usure aura un impact positif sur le financement de l'immobilier dans les mois à venir.

Dans un contexte probable de plus faible remontée de taux, la relance des crédits devrait se traduire progressivement par une remontée du rendement du portefeuille de crédit de la Caisse régionale et impacter favorablement la marge d'intermédiation.