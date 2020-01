Crédit Agricole Nord de France : le résultat net consolidé croît de 6,6%

Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France s'établit à 546,7 millions d'euros, en hausse de +3% sur un an. Retraité d'une provision épargne logement de -13,5 ME (en lien avec la baisse des taux), le Produit Net Bancaire social progresse de +5,4%, sécurisé par les restructurations de passif réalisées depuis 2017.

Le coût du risque s'établit à -14,2 ME, et reste contenu à un niveau de 6 bps sur encours malgré la forte progression des encours ces dernières années.

Le résultat net sur actifs immobilisés s'élève à -3,8 ME, en lien avec la sécurisation des provisions sur participations. Le résultat net social ressort à 133,8 ME (134,6 ME pour la Caisse régionale seule, hors intégration des véhicules de titrisation de crédits habitat), en hausse de +0,1% sur un an (+9,7% hors provision Epargne Logement).

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 141,6 ME, en hausse de +6,6% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des pôles métiers, dont une belle performance des pôles capital investissement et immobilier.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de la Caisse régionale le versement d'un dividende de 1,05 euro par titre, offrant ainsi un rendement de 3,7% par rapport au dernier cours de l'année.

Perspectives

Premier partenaire financier privé du territoire et fort de son modèle coopératif et mutualiste, le Crédit Agricole Nord de France est résolument engagé dans l'accompagnement des transitions sociétales, environnementales et énergétiques. Il vient de lancer un nouveau projet d'entreprise basé sur des engagements concrets au service de ses clients et de tous les partenaires économiques de son territoire dans les domaines de la Banque, de l'Assurance et de l'Immobilier. 2020 sera l'année de la mise en oeuvre de ce projet, fort de la raison d'être du Crédit Agricole Nord de France : "agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société".