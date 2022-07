Crédit Agricole Nord de France : le 2e semestre sera plus compliqué

(Boursier.com) — L 'activité commerciale de Crédit Agricole Nord de France est restée dynamique sur le 1er semestre 2022. Les réalisations de nouveaux crédits atteignent 2,8 milliards d'euros, soit +8,9% sur un an, dont 1,5 MdE sur les crédits habitat (-7,6% sur un an). Les encours de crédits (y compris PGE) s'établissent à 29 MdsE, en hausse de 6,7% sur un an.

En base sociale, le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale ressort à 349,8 millions d'euros. Il affiche une hausse de +11,9% tirée par la reprise Epargne Logement et le dividende de la SAS Rue de la Boétie. Le coût global du risque s'établit à -47,9 ME (-16,1 ME un an auparavant), intégrant majoritairement des provisions sur encours sains et une dotation du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) de 25 ME en anticipation des impacts potentiels d'une crise sanitaire qui perdure et de l'inflation.

Le résultat net social (y compris résultat des titrisations de crédits habitat) ressort à 82,2 ME (77,9 ME en juin 2021), en hausse de 5,5%.

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 127,9 ME (87,7 ME en juin 2021). Cette progression s'explique par la reprise de la provision épargne logement (18,2 ME), l'augmentation du dividende de la SAS Rue de la Boétie (20,8 ME) et le retraitement de la dotation au FRBG (25 ME). Cette augmentation est aussi portée par la contribution du pôle Capital Investissement en lien avec la valorisation de son portefeuille de participations.

Perspectives

Les perspectives économiques s'infléchissent sous l'influence de la hausse de l'inflation plus durable portée par la crise de l'énergie et des matières premières qui impactent le pouvoir d'achat des ménages. Par ailleurs, la remontée des taux d'intérêt et la forte volatilité des marchés amplifient cette hausse et les effets inflationnistes sur l'économie.

Dans ce contexte incertain, la Caisse régionale anticipe des difficultés en termes d'évolution des risques crédits et de ralentissement de l'activité économique dès le second semestre 2022.