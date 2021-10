Crédit Agricole Nord de France : forte augmentation des bénéfices sur le semestre

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France s'élève à 456,8 millions d'euros au 30 septembre 2021. Il affiche une hausse significative de +14,2%, bénéficiant du contexte accommodant instauré par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour favoriser la distribution du crédit, et des dividendes perçus de nos filiales et participations. En effet, en septembre 2020, la SAS Rue de la Boétie n'avait pas versé de dividende ; il est de 35,7 ME en 2021.

Les charges de fonctionnement, à -277,1 ME, sont en hausse de +7,8%, en lien avec les investissements et les charges variables liées à l'activité et au résultat. Le coût global du risque, y compris FRBG, s'établit à -18,3 ME et est constitué majoritairement de provisions sur encours sains en prévention des impacts potentiels de la crise sanitaire et dans la logique constante de sécurisation de la Caisse régionale par un niveau de provisionnement en rapport avec la croissance des encours.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-0,1 ME) et des impôts sur les sociétés (-39,8 ME), le résultat net social (y compris résultat des titrisations de crédits habitat) ressort à 121,5 ME (59 ME en septembre 2020).

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 136,2 ME (58,9 ME en septembre 2020).

Perspectives

La reprise économique se confirme, cependant les incertitudes restent nombreuses et les répercussions de la crise sanitaire ne sont certainement pas encore toutes visibles. Dans ce contexte, le Crédit agricole Mutuel Nord de France, porté par sa raison d'être "agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société" et fort de ses fondamentaux solides et de ses valeurs mutualistes, reste mobilisé pour accompagner et soutenir tous ses clients face au défi des nombreuses transitions à venir, économiques, sociales et environnementales, pour notre territoire.