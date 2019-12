Crédit Agricole : nomination

(Boursier.com) — Jean-Paul Mazoyer, actuellement Directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, sera nommé le 1er mai 2020 Directeur général adjoint de Crédit Agricole SA en charge de la Transformation digitale et de l'IT du Groupe Crédit Agricole.

Il succèdera à Serge Magdeleine qui deviendra à la même date Directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence.

Jean-Paul Mazoyer commence sa carrière au Crédit Lyonnais Suisse en 1988, puis chez Accenture où il effectue, de 1989 à 1996, différentes missions de conseil auprès de banques, notamment le Crédit Agricole. En 1996, il rejoint la Direction marketing des particuliers de la Caisse Nationale de Crédit Agricole. En 1998, il devient Directeur du marketing et de la communication du Crédit Agricole Ile-de-France. En 2002, il est nommé Directeur des Crédits et des Risques. Jean-Paul Mazoyer rejoint Calyon en 2004, comme Directeur adjoint du Réseau International, en charge de la coordination et de l'animation de l'ensemble des fonctions supports. En 2007, il devient Directeur des Fonctions Supports et Développement de Crédit Agricole Asset Management (marketing, support commercial et réseau international). En 2010, Jean-Paul Mazoyer est Directeur général délégué, en charge des fonctions Support et du Développement d'Amundi. En 2013, il devient Directeur Informatique et Industriel Groupe de Crédit Agricole S.A. Début 2016, Jean-Paul Mazoyer est nommé Directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.

Jean-Paul Mazoyer est diplômé de l'EM Lyon (1987) et de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (2015).