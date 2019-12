Crédit Agricole : nomination

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Martine Boutinet est nommée Directrice de la Conformité Groupe, sous la responsabilité de Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. Elle succède à Stéphane Priami qui est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés.

Martine Boutinet intègre le Comité exécutif.

Cette nomination prend effet au 1er janvier 2020.

Martine Boutinet a commencé sa carrière en 1986 chez Peat Marwick Consulting. Elle rejoint ensuite le Crédit Lyonnais où elle occupe différents postes au sein de la direction des marchés de 1988 à 1997.

De 1997 à 2000, elle intègre AIG en tant que senior marketer auprès des institutions financières. Elle devient responsable des ventes investisseurs chez Hypovereinsbank de 2000 à 2001, puis au Crédit Lyonnais de 2001 à 2004. De 2004 à 2011, elle occupe différents postes au sein de l'activité marchés de Crédit Agricole CIB. De 2011 à 2014, Martine Boutinet devient responsable régionale des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg, avant d'occuper les fonctions de Directrice des Ressources humaines de Crédit Agricole CIB, à partir de mai 2014 et jusqu'en juin 2019.

Depuis juillet 2019, Martine Boutinet est Directrice de la Conformité de Crédit Agricole CIB.

Martine Boutinet est diplômée de l'École des Mines de Paris et titulaire du Certificat d'administrateur de sociétés (Sciences Po - IFA).