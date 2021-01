Crédit Agricole Mutuel Nord de France : le résultat net consolidé recule de 28,6% en 2020

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France s'établit à 590,6 millions d'euros. Malgré des produits d'intérêts moindres sur les crédits liés au contexte durable de taux bas, malgré le geste mutualiste de 5,2 ME versé en aide aux clients professionnels bénéficiant d'une assurance multirisque, le PNB est en hausse de 8%. Cette hausse bénéficie des économies d'intérêts dues aux restructurations de passif réalisées depuis 2017 et du contexte de liquidité favorable.

Les charges de fonctionnement, à 358 ME, en hausse de 2%, sont dues en partie aux dépenses liées à la crise sanitaire et à la politique d'investissements volontariste de la Caisse régionale. Le coût du risque s'établit à -44,7 ME, soit 17 bps annualisés sur encours. Il traduit la stratégie de la Caisse régionale consistant à renforcer la couverture du risque sur les encours sains dans la perspective de leur potentielle dégradation consécutive aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-19,4 ME, en partie liés à la cession de Nacarat) et de l'impôt sur les sociétés (-57,9 ME), le résultat net social ressort à 110,6 ME (dont 108,6 ME pour la Caisse régionale seule et 2 ME pour les véhicules de titrisation de crédits habitat en lien avec la liquidation du FCT CA Habitat 2015). Il baisse de 17,3%.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Mutuel Nord de France s'élève à 101,1 ME, en baisse de -28,6% sur un an. Ce résultat n'intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Böétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Böétie sont enregistrées en PNB. Ceci explique la majeure partie de l'écart entre le PNB en normes françaises et le PNB IFRS et la variation constatée entre 2019 et 2020.

Au 31 décembre 2020, Nacarat est sorti du périmètre de consolidation de la Caisse régionale suite à sa cession au groupe Tisserin (ex Procivis Nord) en date du 12 octobre 2020.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s'établit comme suit :

- Pôle Bancassurance France : 89,5 ME (127,3 ME au 31 décembre 2019),

- Pôle Capital Investissement : 5,8 ME (6,9 ME au 31 décembre 2019),

- Pôle Presse : 1,9 ME (2 ME au 31 décembre 2019),

- Pôle Foncière : 6,8 ME (2,4 ME au 31 décembre 2019),

- Pôle Immobilier : -2,9 ME (3,1 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives

La crise sanitaire continuera de peser sur l'activité économique en France. Si certains secteurs, à l'instar du marché immobilier résidentiel, ont bien résisté en 2020, la perspective d'une reprise rapide et globale semble s'éloigner. Pendant cette période difficile, le Crédit Agricole Nord de France restera mobilisé pour accompagner toutes ses clientèles. La Caisse régionale continuera d'apporter sa contribution à l'effort collectif de lutte contre la diffusion de la pandémie.

Dans cet environnement complexe et incertain, la Caisse régionale dispose de fondamentaux solides, dont, au 30 septembre 2020, un ratio CET1 à 25,3%, renforçant ainsi sa capacité d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.