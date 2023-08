Crédit Agricole : marque une pause

(Boursier.com) — Crédit Agricole retombe de 0,6% à 11,8 euros après sa vive hausse de vendredi dans le sillage de la publication de très bons comptes trimestriels. Oddo BHF, qui évoque un excellent résultat net, réitère sa recommandation 'surperformer' et rehausse son objectif de 13,6 à 14,4 euros après avoir relevé ses prévisions de BPA de respectivement 9,2% et 3,5% en 2023 et 2024. Le groupe continue de se traiter à des multiples de valorisation attractifs (décote de 20% vs fonds propres tangibles, alors que le RoTE a été de 14,7% au S1 2023 et que le groupe vise plus de 12% en 2025).