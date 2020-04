Crédit Agricole Loire Haute-Loire : une rétribution après le 20 octobre ?

(Boursier.com) — Dans sa recommandation du 27 mars 2020, la Banque Centrale Européenne (BCE) a demandé à toutes les banques, à compter du 1er avril 2020, de s'abstenir de distribuer des dividendes au moins jusqu'au 1er octobre 2020 pendant la période de choc économique liée au COVID-19 pour conserver autant de fonds propres que possible et maintenir leur capacité à soutenir l'économie dans un contexte d'incertitude accrue causé par le COVID-19. La BCE a également demandé de ne souscrire aucun engagement irrévocable de verser des dividendes pour les exercices 2019 et 2020. La recommandation BCE précise que le dividende désigne tous les versements de fonds soumis à l'approbation de l'Assemblée générale y compris pour des sociétés coopératives comme la Caisse régionale.

Cette recommandation est de portée générale pour toutes les banques quelle que soit leur niveau de solvabilité. Il est rappelé qu'avec un ratio CET de 28,14% au 31 décembre 2019, la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire Haute Loire se situe à un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires. Cette solidité lui permet de poursuivre sans inflexion son action au service de ses clients et de son territoire.

En conséquence de cette recommandation, le Conseil d'administration de la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire Haute Loire, réuni le 1er avril sous forme d'audioconférence, a décidé de modifier la (les) résolution(s) relative(s) à la fixation de la rémunération des parts sociales, CCA et CCI émis par la Caisse régionale en supprimant toute référence à la date de mise en paiement de ces rémunérations et en déléguant au Conseil d'administration la fixation de la date de versement de ces rémunérations qui ne pourra pas intervenir avant le 1er octobre 2020. Ce versement nécessitera l'accord préalable de la BCE.

Aucune modification n'est intervenue sur les montants de distribution figurant dans les résolutions précédentes. Il est toutefois prévu dans les nouvelles résolutions une délégation au Conseil d'administration pour réduire, ou le cas échéant annuler, sur demande de la BCE, les distributions prévues pour les parts sociales, CCA et CCI. Cette délégation est indispensable pour se conformer à la recommandation BCE.

Après le 1er octobre, sur accord préalable de la BCE, la Caisse régionale serait en mesure de verser les rémunérations envisagées.