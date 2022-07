Crédit Agricole Loire Haute-Loire : le résultat net consolidé ressort à 58,2ME au 30 juin

(Boursier.com) — La Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute Loire dispose du 1er réseau bancaire sur le territoire de Loire et de la Haute Loire avec 144 agences, 186 Relais CA et, en moyenne de 1.343 collaborateurs Equivalent Temps Plein, dont 1.232 CDI. Les encours de collecte sont en progression de +1,5% sur un an à 15,3 milliards d'euros.

A 175,2 millions d'euros, le PNB gagne +13,3% par rapport à juin 2021. Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Loire Haute Loire continue de renforcer ses provisions avec une dotation sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9) de 7ME.Le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse (1,73% à fin juin 2022 contre 1,68% à fin juin 2021) et le taux de couverture des créances en défaut non régularisées (hors période d'observation) demeure toujours élevé (62,7% à fin juin 2022). Ainsi, le coût du risque s'établit à 10,8 ME en progression de 6,2ME par rapport à juin 2021.

Le résultat net social au 30 juin s'établit à 72,8ME, en hausse de +17,1%. Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 58,2ME en intégrant 12,5ME de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés. Il est en croissance de +5,4% au 30 juin.

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité. Au 30 mars 2022, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,6 MdE et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio global de 31,7% pour un minimum règlementaire de 10,5 %.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 2,6 MdE, et représentent 17,8% du bilan dont le total s'élève au 30 juin à 14,5 MdE. Les dettes envers la clientèle représentent 30,9% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA s'élèvent à 47,6%.