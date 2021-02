Crédit Agricole Loire Haute-Loire : le résultat net consolidé part du groupe atteint 69,7 ME

(Boursier.com) — Le vendredi 29 janvier 2021, le Conseil d'administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin décembre 2020.

La Caisse Régionale représente le 1er réseau bancaire sur le territoire avec 145 agences, 210 Relais CA et en moyenne, 1.211 collaborateurs Equivalent temps Plein.

Les encours de collecte sont en progression de 8,4% sur un an à 15,1 MdsE. Cette croissance est portée par la collecte bilan (+13,4%) dont en particulier les dépôts à vue (+32,2%) et les livrets (+11,5%).

Les encours de collecte hors bilan reculent légèrement de 0,3% pénalisés par le retrait des valeurs mobilières (-3,6%). L'encours assurance-vie s'accroit néanmoins de 0,7%.

Les encours de crédits clientèle s'accroissent fortement (+9,5%) pour atteindre 9,4 MdsE.

La Caisse régionale a accompagné ses clients dont l'activité est impactée par la crise sanitaire en accordant :

Des Prêts Garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 380 ME,

Des reports d'échéances sur concours octroyés aux clients pour un montant de 70 ME.

Les encours de crédits habitat continuent de s'accroître (+6%) ainsi que les crédits consommation (+5,2%). Les encours de crédits d'équipement aux entreprises, professionnels et agriculteurs augmentent quant à eux de 6%.

Le nombre de contrats d'assurances de biens et de personnes souscrits par les clients de la Caisse Régionale a poursuivi sa dynamique en 2020 avec +5,1%.

Les services poursuivent leur évolution avec +2,8% pour les offres packagées et +4,3% pour les cartes.

Enfin, sur l'année 2020, la Caisse Régionale a enregistré 24.000 entrées en relation.

Comptes résistants

Le Produit Net Bancaire à 271,8 ME évolue de +1,1% sur un an.

La marge d'intermédiation progresse de 4,1% sur un an, bénéficiant d'une part, d'une moindre dotation épargne logement en 2020 (2,1 ME) par rapport à 2019 (6,9 ME) et d'autre part, de l'absence d'opérations de restructuration du passif en 2020.

Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, ce Produit Net Bancaire intègre la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre. Cette distribution d'un montant de 19,5 ME pour la Caisse régionale est équivalente à l'acompte sur dividende SAS Rue La Boétie qui aurait été perçu au 2ème trimestre 2020 si les recommandations de la BCE n'avaient pas conduit Crédit agricole SA à renoncer à distribuer un dividende. Pour rappel, la distribution de la SAS Rue La Boétie s'était élevée à 19,3 ME en 2019.

A 156,6 ME, le recul des charges de fonctionnement (-2,3%) intègre l'impact du contexte de la crise sanitaire.

Les dépenses générées par le protocole sanitaire (masques, solutions hydro-alcoolique, usage de panneaux de protection en plexiglas séparant les collaborateurs et la clientèle) sont compensées par les économies réalisées au niveau des prestations externes (formations en présentielle, réceptions, frais de déplacement...).

Le coût du risque progresse de 15,8 ME en raison d'un coût du risque crédit individuel particulièrement bas en 2019.

Par ailleurs, les provisions au titre de l'IFRS s'accroissent pour anticiper une possible augmentation du risque en conséquence de la crise sanitaire.

Le taux de créances dépréciées est orienté à la baisse (1,75% à fin décembre 2020 contre 2,14% à fin décembre 2019).

Le taux de couverture des créances douteuses à 64,5% intègre les règles du nouveau défaut (créances en période d'observation).

Après prise en compte du Fonds pour Risques Bancaires Généraux et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social atterrit à 73,1 millions d'euros (-7,6%).

Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 69,7 millions en intégrant 29,8 millions d'euros de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Suite à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, des échanges sont en cours avec le superviseur. La rémunération des CCI fera donc l'objet d'une communication ultérieure.

Après une progression de +9,35% en 2019 et de +16% en 2018, le cours du CCI a reculé de 22,3% par rapport à fin décembre 2019.

Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, le Produit Net bancaire consolidé n'intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie sont enregistrées en PNB. Ceci explique pour une partie l'écart entre le PNB en normes françaises et le PNB IFRS et la variation constatée entre 2019 et 2020.

La Caisse régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité à un mois (LCR).

Au 30 septembre 2020, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1 445 millions d'euros et la Caisse régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité global de 29,4% pour un minimum règlementaire de 10,5%.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 2,2 MdsE et représentent 16,6% du bilan dont le total s'élève au 31/12/2020 à 13,4 MdsE. Les dettes envers la clientèle représentent 33,3% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s'élèvent à 46,5%.

Faits marquants 2020 et perspectives 2021

Au cours du 1er semestre 2020, la Caisse régionale Loire Haute-Loire s'est mobilisée massivement pour accompagner tous ses clients et soutenir l'économie pendant la crise sanitaire1. Cette mobilisation s'est poursuivie sur le second semestre 2020.

Des mesures de soutien ont été déployées auprès de tous les clients et spécifiquement auprès des clients "particuliers" et "professionnels".

Au niveau des clients "particuliers", on peut noter par exemple :

l'accord de pauses de remboursement d'échéance sur les prêts habitat et consommation,

l'instauration du plafonnement automatique des frais d'incidents bancaires des clients en situation de fragilité financière avérée,

la personnalisation des plafonds de cartes bancaires,

la mise en place de la nouvelle plateforme "Maîtrisez votre budget avec le Crédit Agricole".

Au niveau des clients "professionnels", la Caisse régionale Loire Haute-Loire a continué d'octroyer des Prêts Garantis par l'Etat et des reports d'échéances.

Une nouvelle unité d'accompagnement des entreprises en difficulté a été créée dont l'objectif principal repose sur la recherche de solutions pour traverser la période de crise, et préparer la reprise en analysant les besoins financiers.

Au-delà de ces différentes solutions, un engagement solide pour un accompagnement personnalisé et au plus proche de tous les clients sur tout le territoire demeure...

"Toutes les mesures de soutien déployées en 2020 pour accompagner nos clients vont se poursuivre en 2021.

Toutes les entreprises seront accompagnées et conseillées sur l'amortissement de leurs encours PGE et les meilleurs outils financiers existants seront proposés y compris ceux du plan France Relance.

En parallèle, les transformations engagées par la Caisse régionale au service de l'excellence relationnelle vont s'accentuer avec :

l'achèvement de la modernisation des deux sites implantés à Saint-Etienne et au Puy en Velay,

l'accroissement du conseil avec une amplification de la montée en compétence pour répondre aux besoins des clients en s'appuyant sur la qualité de la relation au quotidien et les différents canaux de communication avec la banque (100% humain et 100% digital),

le soutien renforcé auprès de toutes les clientèles et plus particulièrement auprès de la clientèle fragilisée par la crise sanitaire en s'appuyant sur un programme relationnel spécifique.

Notre situation en solvabilité et notre situation en liquidité nous permettent d'aborder l'année 2021 avec confiance et de réaffirmer notre capacité à soutenir fortement notre économie.

La Caisse Régionale s'appuie sur une organisation opérationnelle et robuste pour assurer le développement futur.

Le Crédit Agricole continue d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société en s'appuyant sur son modèle de banque universelle qui puise sa force dans la diversité de ses métiers et dans sa gestion prudente du risque" conclut le groupe.