Crédit Agricole Loire Haute Loire : l'Assemblée générale est reportée

Crédit Agricole Loire Haute Loire : l'Assemblée générale est reportée









Crédit photo © Cegereal

(Boursier.com) — Compte tenu de la situation épidémiologique liée au Coronavirus et de la situation de confinement actuelle, les Assemblées générales extraordinaires et ordinaires de Crédit Agricole Loire Haute Loire, prévues initialement ce vendredi 20 mars, ne peuvent pas valablement se tenir et délibérer.