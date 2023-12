Crédit Agricole Loire Haute-Loire : du nouveau avec Tenergie

(Boursier.com) — Forte d'une première association réussie avec la Caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne depuis 2018, Tenergie se met au service des territoires de la Loire, de la Haute-Loire et d'Alpes Provence en s'associant avec deux autres caisses du Crédit Agricole et deux coopératives agricoles.

Tenergie développeur et producteur français d'énergies renouvelables, qui détient et exploite plus de 1500 centrales solaires et parcs éoliens en France, pour une puissance installée de 730 MW, Société à Mission depuis 2020, s'est fixé pour raison d'être : "accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné, durable et solidaire".

Dans la continuité de cet engagement, Tenergie a récemment conclu deux nouveaux partenariats sous la forme de co-entreprises : un premier entre la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire, la coopérative d'éleveurs SICAREV COOP et le groupe coopératif agricole EUREA, et un second avec le Crédit Agricole Alpes Provence.

Tenergie, qui croit fortement en la force du collectif et à la fédération des acteurs territoriaux autour de sa raison d'être, met ses quinze années d'expertise et son savoir-faire en développement, construction et exploitation de centrales solaires au service des clients de ces entités partenaires...