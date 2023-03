Credit Agricole limite la casse à l'issue d'une semaine éprouvante

(Boursier.com) — Credit Agricole reprend 0,6% à 10,30 euros ce vendredi, alors que les analystes continuent de s'ajuster, à l'image de HSBC qui conserve le dossier en visant un cours de 11 euros, contre 10 précédemment. Sur la semaine écoulée, malgré la crise bancaire venue des Etats-Unis, le titre limite son retard à 6% sur les 5 dernières séances. Le groupe a dévoilé des comptes plus solides que prévu au quatrième trimestre, à la faveur notamment d'une baisse de son coût du risque et du dynamisme de ses activités de marché, et a confirmé ses perspectives pour 2025. Globalement, dans la banque de financement et d'investissement, les revenus ont progressé de 14,8%.

Morgan Stanley avait déjà ajusté la mire de 10 à 11 euros, tandis que les analystes de JP Morgan ont souligné que le quatrième trimestre 2022 avait profité d'une solide performance tant dans la banque de financement et d'investissement que dans l'assurance où les revenus ont bondi de 51%.

La banque verte prévoit de verser un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2022. Pour 2025, le Crédit Agricole vise un résultat net annuel supérieur à 6 milliards d'euros, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) au-dessus de 12%...