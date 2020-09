Crédit Agricole L&F met en place un plan d'accompagnement de ses clients

(Boursier.com) — Spécialiste de l'affacturage, du leasing et du financement des énergies renouvelables, Crédit Agricole Leasing & Factoring affirme sa volonté de soutenir les clients professionnels, entreprises et agriculteurs des Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL impactés par la crise sanitaire. Crédit Agricole Leasing & Factoring met en place un plan d'accompagnement sur l'ensemble de ses métiers.

Dès mars 2020, dans la continuité des mesures prises par le groupe Crédit Agricole, CAL&F a ainsi donné la possibilité à ses clients de suspendre le paiement de leurs loyers en crédit-bail mobilier et immobilier. CAL&F permet de différer de plusieurs mois le paiement des premiers loyers de crédit-bail mobilier pour la clientèle des professionnels, des agriculteurs et des entreprises. Pour permettre à ses clients de disposer de ressources supplémentaires en mobilisant l'immobilier professionnel, CAL&F met en avant le leaseback immobilier, une solution pour renforcer la trésorerie des entreprises et contribuer à la reprise de leur activité.

CAL&F s'apprête aussi à lancer une gamme dédiée au financement de la transition énergétique pour accompagner les entreprises dans leurs projets d'amélioration de leur efficacité énergétique et de réduction de leur impact carbone. Elle comprendra dans un premier temps trois offres : la mobilité verte (véhicules et bornes de recharge), la rénovation d'éclairage (offre LED) et l'auto-consommation solaire. Les solutions de LOI (Location Opérationnelle Informatique) de CAL&F permettent de financer les investissements informatiques en préservant la trésorerie.



Les clients du groupe Crédit Agricole peuvent financer leurs factures clients en moins de 24h sans engagement de durée et de montant. CAL&F lance une nouvelle mesure, le financement de commandes sans attendre l'émission des factures, qui permet de réduire les délais de paiement et de soutenir la trésorerie des clients.