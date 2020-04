Crédit Agricole : les entreprises ont déjà sollicité pour 13,5 MdsE de PGE

Crédit Agricole : les entreprises ont déjà sollicité pour 13,5 MdsE de PGE









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — L'activité des entreprises, des professionnels, des commerçants et des agriculteurs est fortement impactée par la crise sanitaire actuelle. Ces acteurs économiques doivent faire face à des problèmes de trésorerie qui pourraient avoir des conséquences importantes lors de la phase de reprise. Certains secteurs comme les cafés, les restaurants, les hôtels, le tourisme, l'événementiel, le commerce de proximité sont particulièrement touchés.

Ainsi, depuis la mise en oeuvre du prêt garanti par l'Etat, 81.200 clients ont demandé le soutien des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL et de CACIB par l'intermédiaire d'un prêt garanti par l'Etat. Ces professionnels ont sollicité 13,5 milliards d'euros. Au total, 40% des demandes de PGE concernent des artisans et des PME, 30% concernent des commerces et des hôtels, 8% des ETI et grandes entreprises et 5% des agriculteurs.

Moins de 2,5% de ces demandes sont non éligibles au PGE et le Groupe Crédit Agricole cherche avec ses clients des solutions alternatives pour les aider à surmonter la crise.

En outre, 468.000 pauses de crédits ont été mises en place, représentant 3,6 milliards d'euros d'échéances.