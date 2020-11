Crédit Agricole : le marché salue l'acquisition de Creval en Italie

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Les ambitions italiennes de Crédit Agricole ont fini par se concrétiser. Et le marché apprécie. Dans les premières positions du CAC40, le titre de la banque verte gagne près de 4% à 9,3 euros. Via sa branche locale, l'établissement financier a annoncé ce matin le rachat de Credito Valtellinese (Creval) dans le cadre d'une offre entièrement en numéraire. Crédit Agricole Italia va lancer une OPA à hauteur de 10,50 euros par action, matérialisant une prime de 21,4% par rapport au dernier cours officiel de Creval et un investissement total de 737 millions d'euros pour 100% des titres.

Crédit Agricole s'attend à un effet relutif de la transaction sur son bénéfice par action d'ici 2022 et prévoit d'atteindre un retour sur investissement supérieur à 10% en année 3, sur la seule base des synergies de coûts et de refinancement. La transaction permettra également une création de valeur à long terme avec les métiers de Crédit Agricole, ce qui constitue un pilier important de sa stratégie. À l'issue de l'opération, l'impact négatif estimé préliminaire sur le ratio Common Equity Tier 1 de la banque devrait rester inférieur à 20 bps.

Si une acquisition du Crédit Agricole en Italie était clairement attendue depuis de longs mois, la cible surprend quelque peu dans la mesure les derniers bruits de couloir parlaient davantage d'un rachat de Banco BPM. Le quotidien 'Il Messaggero' avait même dernièrement évoqué la signature d'un accord de confidentialité entre les eux parties en vue de discussions formelles sur un éventuel rapprochement.

Reste qu'avec Creval, dont elle détenait 5% du capital depuis 2018 via sa division assurance, la société présente de l'autre côté des Alpes depuis 2007, consolide sa place de 6ème groupe bancaire en Italie.