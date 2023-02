Credit Agricole : le marché applaudit

(Boursier.com) — Credit Agricole a dévoilé des comptes plus solides que prévu au quatrième trimestre, à la faveur notamment d'une baisse de son coût du risque et du dynamisme de ses activités de marché, et a confirmé ses perspectives pour 2025. Sur les trois mois clos fin décembre, la banque (Crédit Agricole S.A) a enregistré un bénéfice net en hausse de 9% à 1,56 milliard d'euros pour un Produit net bancaire de 5,97 MdsE, en hausse de 2,7%. Les charges d'exploitation, surveillées par le marché, ont reculé de 4,3% à 3,56 MdsE et les provisions pour pertes sur prêts ont atteint 443 ME. Le ratio CET1 full-loaded ressort à 11%.

Comme ses concurrents français BNP Paribas et Société générale, Crédit agricole SA (CASA) a profité du dynamisme de ses activités sur les taux, changes et matières premières, où ses revenus ont crû de 23%. Globalement, dans la banque de financement et d'investissement, les revenus ont progressé de 14,8%.

Un résultat net annuel supérieur à 6 milliards d'euros en 2025

La banque prévoit de verser un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2022. Pour 2025, la banque vise un résultat net annuel supérieur à 6 milliards d'euros, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) au-dessus de 12%.

Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA a déclaré : "des résultats bons et solides, dans un contexte de chocs et d'adaptation. Ils confortent la pertinence du modèle de Banque de la relation globale, au service d'une réponse complète, adaptée et loyale aux besoins de tous nos clients".

Le titre bondit

Le marché salue ces annonces avec un titre qui s'adjuge 5,5% à 11,8 euros. Les analystes de JP Morgan et de Credit Suisse soulignent que le quatrième trimestre a profité d'une solide performance tant dans la banque de financement et d'investissement que dans l'assurance où les revenus ont bondi de 51%. Chez Jefferies, on s'interroge toutefois sur le caractère durable de cette performance dans l'assurance, la banque ayant mentionné des reprises de provisions techniques dans le contexte de hausse des taux. KBW qualifie lui de "très bons" les résultats avec un bénéfice net pour le quatrième trimestre bien supérieur au consensus. L'analyste note que le dépassement vient principalement des revenus, tandis que les coûts sont ressortis en ligne et que les provisions sont inférieures aux prévisions.