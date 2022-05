Crédit Agricole : Le bénéfice net s'inscrit à 552 ME au T1, provisions sur la Russie et l'Ukraine

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA présente une baisse de ses bénéfices au premier trimestre en raison de plus d'un demi-milliard d'euros de provisions liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine. Le bénéfice net recule ainsi de 47,2% sur un an, à 552 millions d'euros, après un provisionnement jugé "prudent" des pertes potentielles dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'établissement a ainsi provisionné en intégralité, soit à hauteur de 195 millions d'euros, la valeur des fonds propres de sa filiale ukrainienne, tandis que les provisions sur l'exposition à la Russie s'élèvent à 389 millions d'euros.

"Le groupe a, sur le plan financier, fait un choix de prudence face à des risques avérés très faibles", a expliqué le directeur général du groupe, Philippe Brassac. Sans cette opération, le bénéfice net du trimestre aurait progressé de 10% et dépassé le milliard d'euros, a-t-il ajouté en mettant en avant la progression des revenus dans l'ensemble des divisions du groupe et une diminution du coût du risque hors Russie. Crédit agricole SA, qui a suspendu toutes ses activités en Russie, a précisé que son exposition à ce marché avait diminué de 1,1 milliard d'euros depuis le début de la guerre et représentait fin mars 4,4 milliards d'euros.

Dominique Lefebvre, Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A. commente : "Le groupe prouve à nouveau la solidité et la régularité de son modèle pour absorber les crises ; il exprimera le 22 juin ses ambitions à moyen et long terme, en réponse aux enjeux des transitions sociétales"