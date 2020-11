Crédit Agricole : le bénéfice net s'élève à 977 ME sur le 3e trimestre

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA a publié ce mercredi une baisse de 18,5% de son résultat net au troisième trimestre, en ligne avec les attentes de la place, les activités de marché ayant permis de compenser la hausse des provisions pour risque de crédit. Le bénéfice net s'est élevé à 977 millions d'euros sur le trimestre, contre 1.199 millions un an plus tôt.

Dans la banque de financement et d'investissement, les revenus du groupe ont augmenté de près de 10%, dopés par les activités de marché surtout dans l'obligataire.

Les éléments spécifiques de ce trimestre ont eu un effet net négatif de -139 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe. Hors ces éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent a atteint 1.115 millions d'euros, en baisse de 9,1% par rapport au troisième trimestre 2019, dans le contexte de crise actuel, et notamment en raison de l'effet négatif des marchés sur les revenus du pôle Gestion d'Epargne et Assurances, et de la hausse du coût du risque liée au provisionnement des encours de crédit.

Les métiers ont fait preuve d'une bonne résistance au troisième trimestre 2020 au regard du contexte sanitaire et économique. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent a ainsi progressé de +5,3% par rapport au troisième trimestre 2019 pour atteindre 2.156 millions d'euros, grâce à des revenus en croissance (+1,4% à 5.143 millions d'euros) et des charges très bien maîtrisées par les métiers (-1,2% à 2.988 millions d'euros).

L'excellente agilité opérationnelle des métiers s'est à nouveau démontrée ce trimestre : des baisses de charges ont été constatées dans tous les pôles enregistrant une baisse des revenus. Crédit Agricole SA présente ainsi au troisième trimestre 2020 un coefficient d'exploitation sous-jacent de 58,1%, s'améliorant de 1,5 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2019 et s'appuyant sur un effet ciseaux positifs de 2,6 points au troisième trimestre 2020.

Le résultat net part du Groupe sous-jacent est en retrait, néanmoins, de -9,1%. Cette baisse s'explique par la hausse du coût du risque, qui atteint 577 millions d'euros sur le troisième trimestre 2020 (x1,7 par rapport au troisième trimestre 2019), hausse tirée pour 71% par la progression du provisionnement des encours sains, notamment lié à un provisionnement prudent des secteurs sensibles (tels que l'aéronautique, l'hôtellerie, le tourisme, les restaurants et certains professionnels).

Au 30 septembre 2020, les indicateurs de risque confirment la qualité des actifs de Crédit Agricole S.A. et du niveau de couverture de ses risques. Le portefeuille de prêts est diversifié, plutôt orienté entreprises (46% des encours bruts de Crédit Agricole SA) et habitat (27% des encours bruts). Le taux de créances douteuses demeure toujours bas à 3,4% (+0,2 point de pourcentage par rapport au 30 juin 2020) et le taux de couverture15 élevé à 69,7%, en baisse de -3,7 points de pourcentage sur le trimestre principalement en raison de l'impact du changement de règlementation sur le nouveau défaut sur l'assiette d'encours en défaut. Le stock total de provisions s'établit à 10,0 milliards d'euros. Sur ce stock de provisions, 25% sont liées au provisionnement des encours sains.

Les dispositifs publics ont permis de stabiliser l'environnement, et de créer les conditions pour une stabilité du coût du risque. Les niveaux de provisionnement sont fondés sur plusieurs scénarios économiques pondérés, dont pour le PIB en France, un scenario plus favorable (+7,3% en 2021 et +1,8% en 2022) et un scénario plus défavorable (+6,6% en 2021 et +8% en 2022)16, et intègrent des ajustements forfaitaires sur les portefeuilles de la banque de proximité et sur les entreprises et des compléments spécifiques sur des secteurs ciblés, dont l'aéronautique, l'hôtellerie, le tourisme, les restaurants, et sont impactés par l'entrée en vigueur du nouveau défaut.

Le coût du risque affiche une hausse maîtrisée (x1,7/-243 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2019, à ?577 millions d'euros contre ?335 millions d'euros au troisième trimestre 2019 et -908 millions d'euros au deuxième trimestre 2020). La hausse du coût du risque par rapport à au troisième trimestre 2019 s'explique à hauteur de 71% par un provisionnement supplémentaire des encours sains (Stage 1&2), notamment lié à un provisionnement prudent des secteurs sensibles (tels que l'aéronautique, l'hôtellerie, le tourisme, les restaurants et certains professionnels).

La charge de ?577 millions d'euros sur le troisième trimestre 2020 se décompose en un provisionnement des encours sains (Stage 1&2) pour -165 millions d'euros (contre une reprise de 7 millions d'euros au troisième trimestre 2019 et une dotation de -236 millions d'euros au deuxième trimestre 2020) et en un provisionnement des risques avérés (Stage 3) pour -425 millions d'euros (contre -331 millions d'euros au troisième trimestre 2019 et ?667 millions d'euros au deuxième trimestre 2020).

Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA a commenté : "Nous devons tout faire collectivement pour soutenir le plus grand nombre. Ne baissons pas les bras car cette crise aura une fin. Grâce à sa solidité, le Crédit Agricole va accompagner les secteurs particulièrement affaiblis vers le prochain rebond."