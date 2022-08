Crédit agricole : Le bénéfice net dépasse les prévisions sur le 2e trimestre à 1,98 MdE

(Boursier.com) — Crédit agricole SA a publié ce matin de résultats supérieurs aux attentes des analystes au deuxième trimestre de l'exercice en cours grâce à un niveau d'activités record dans la banque d'investissement, la volatilité des marchés ayant entraîné une forte demande d'instruments de couverture. Le bénéfice net a atteint sur le trimestre passé 1,98 milliard d'euros, alors que les analystes attendaient en moyenne 1,20 milliard d'euros.

Le produit net bancaire ressort aussi au-dessus des attentes de la place, en hausse de près de 9% à 6,33 milliards d'euros, contre un consensus situé à 5,75 milliards.

Les comptes du Crédit agricole SA ont profité d'une baisse de plus de 27% du coût du risque sur la période. Si l'activité a été dynamique dans l'ensemble des métiers, la direction de la banque a souligné que l'activité avait été particulièrement soutenue dans la banque d'investissement.

Avec des revenus sous-jacents en hausse de 22%, l'activité de la banque de financement et d'investissement (BFI) a connu des "niveaux records", souligne le Crédit agricole. Dans les activités taux, devises et matières premières, les revenus ont grimpé de 36,9%.

Dominique Lefebvre, Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., a déclaré : "Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs du Groupe, et les élus, pour leur mobilisation auprès de nos clients, particulièrement ceux les plus fragilisés par le contexte actuel. La solidité de nos résultats renforce notre capacité à porter nos engagements au plus près des territoires"

Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A., a ajouté : "Dans un environnement opaque et incertain, le Groupe poursuit sa croissance régulière, délivrée par son modèle de banque universelle de proximité."